Мъж в американския щат Небраска на косъм избегна удар от кола, която се вряза в бензиностанция.

Както шофьорът на колата, така и мъжът, който той почти блъсна, са се отървали само с леки наранявания.

Според местните власти колата се е движила с поне 100 км/ч в зона с ограничение от 65 км/ч.

Шофьорът ще бъде глобен за безразсъдно шофиране, липса на доказателство за застраховка и изтекла регистрация.

