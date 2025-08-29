Баща на три деца от Уисконсин, който инсценира собствената си смърт, за да избяга в Европа в опит да започне нов живот, е осъден на 89 дни затвор. Точно толкова време властите го търсеха.

45-годишният Райън Боргуард изчезнал по време на риболов през август 2024 г., оставяйки след себе си телефона, личната си карта и преобърната лодка, пише Би Би Си.

Служителите са търсили тялото му, но по-късно са открили, че е избягал в Канада, а след това в Джорджия в бившия Съветски съюз.

Той е отишъл в Джорджия, за да се срещне с жена от Узбекистан, с която се е запознал онлайн.

89-дневната присъда на съдията е два пъти по-дълга от срока, поискан от прокурорите като част от споразумението им за признаване на вината на Боргуард.

Съдията също така е осъдил той да плати обезщетение от 30 000 долара за разходите, направени от спасителните екипи, изпратени да го търсят.

„Той е възпрепятствал правоприлагането общо 89 дни“, каза съдията.

Преди произнасянето на присъдата Боргуард заяви пред съда: „Дълбоко съжалявам за действията, които извърших онази нощ, и за цялата болка, която причиних на семейството и приятелите си.“

Преди да напусне съпругата си, с която е женен от 22 години, мъжът сключил застраховка „Живот“, превел средства в чуждестранна банкова сметка, кандидатствал за нов паспорт и се подложил на медицинска процедура за отмяна на вазектомията си.

Според прокурорите планът му е бил разкрит през ноември, след като рускоезична жена се свързва с властите. Самоличността ѝ не е ясна.

Правоохранителните органи заявиха, че са се свързали с него в опит да го върнат у дома, а по-късно публикуваха кратък клип, който той изпрати на властите.

„В апартамента си съм. В безопасност съм, няма проблем“, казва той във видеото.

До декември Боргуард се завърнал в САЩ и му е повдигнато обвинение. Съпругата му е подала молба за развод.

„Той се върна от Европа, за да поеме отговорност за действията си“, заяви неговият адвокат.

