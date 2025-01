28-годишен мъж от Афганистан е бил арестуван след нападение с нож в сряда в парк в германския град Ашафенбург. При атака са убити двама души, включително малко дете, съобщиха полицията и министърът на здравеопазването на провинцията.

Заподозреният умишлено е нападнал група от детска градина в парка с кухненски нож, заяви баварският министър на вътрешните работи Йоахим Херман, цитиран от Ройтерс.

Смъртоносно са ранени 41-годишен минувач, германец, и двегодишно момче от марокански произход. Ранено е двегодишно сирийско момиченце.

Нападението е извършено в сряда сутринта. Заподозреният е бил задържан на мястото на инцидента в парк „Шоентал“ - градина в английски стил в града.

Ранени са и още трима души, сред които 61-годишен мъж, дете и учител, съобщи баварският министър на здравеопазването Юдит Герлах.

Според министър Херман нападението изглежда е било мотивирано от психически проблеми на заподозрения, а не от радикална ислямистка нагласа.

Заподозреният, който в миналото е имал агресивно поведение, е бил подложен на психиатрично лечение.

