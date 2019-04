Двама души са арестувани от френската полиция, след като стреляха по кафене в южния град Туркоан. Полицията издирва още четирима души.

Нападението е извършено малко преди 16.30 часа местно време. Нападателите спрели автомобила си пред център за социални грижи. Те са били облечени с черни дрехи, носели са маски и оръжия, пише БГНЕС.

#Update: Just in - Summary of the shooting in #Tourcoing in #France:



-The shooting took place around 16:30

-There were 0 wounded

-A coffeeshop was the target of shots

-3 suspects out of 6 arrested

-Police raids raids is in place



Via: @RoubaixInfo pic.twitter.com/6TvZ6w2E7T