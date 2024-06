57-годишният Рюте трябва да встъпи в длъжност като генерален секретар на НАТО на 1 октомври.Тогава приключва мандатът на Йенс Столтенберг, който беше на поста от 2014 година.

Столтенберг приветства избора на Рюте за свой наследник в социалната мрежа „Х“, като го нарече „истински трансатлантик, силен лидер и човек, който постига консенсуси“.

I warmly welcome #NATO Allies' choice of @MinPres Mark Rutte as my successor. Mark is a true transatlanticist, a strong leader and a consensus-builder. I wish him every success as we continue to strengthen NATO. I know I am leaving NATO in good hands. https://t.co/D0ass7fKiL

„Знам, че оставям НАТО в добри ръце“, написа още той.

Председателката на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен също поздрави Рюте.

Congratulations, dear Mark Rutte, on being elected as the new @NATO Secretary General.



Your leadership and experience will be crucial for the Alliance during these challenging times.



I look forward to working with you to further strengthen the EU-NATO partnership.