Малък самолет падна върху къща в американския щат Ню Йорк и предизвика пожар. Двама души са загинали, предаде Асошиейтед прес, като се позова на местната полицията.

Two people were killed when a small plane crashed into a residential area in Orange County on Sunday, according to Orange County Fire authorities. The crash resulted in a fire that gutted a house. https://t.co/VcyT2fOhKD pic.twitter.com/RUBp9JbZGF

В самолета „Чесна 303” е имало трима души – единият е загинал, другите двама са ранени.

В пострадалата къща е имало трима души – един е загинал, друг е тежко ранен, а третият е в неизвестност.

BREAKING: State police say one person on board the plane that crashed into a house in the Hudson Valley town of Union Vale has died. One person in the home is unaccounted for. https://t.co/lNy5JM6Fgx