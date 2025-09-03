Френският президент Еманюел Макрон заяви, че гаранциите за сигурност за Украйна са готови и ще бъдат приети утре от Коалицията на желаещите, която подкрепя Киев, предаде Ройтерс.

„Готови сме като европейци да предложим гаранции за сигурност за Украйна и за украинския народ в деня, в който бъде подписано мирно споразумение. Подготвителната работа приключи“, каза Макрон.

Макрон ще посрещне украинския президент Володимир Зеленски в Елисейския дворец в Париж в навечерието на срещата на лидерите на групата страни от Коалицията на желаещите, които подкрепят Украйна срещу Русия.

