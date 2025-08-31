Откриха телата на майка и двете ѝ дъщери на 6 и 7 години във френския град Вилюрбан, близо до Лион. Сигнал за семейството е подаден от близка приятелка, която не е имала контакт с тях от няколко дни.
Около 12:20 ч. властите били уведомени, а на мястото пристигнали полицаи и екипи на спешната помощ.
След като влезли в апартамента, служителите на реда открили телата. Районът бил отцепен, а криминалисти започнали оглед и събиране на доказателства.
Прокуратурата в Лион е започнала разследване. Засега обстоятелствата около смъртта остават неясни и не са съобщени признаци на насилие.
