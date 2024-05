Част от магистрала се срути в китайска провинция, има жертви. Броят на загиналите при срутването на част от магистралата в Гуандун нарасна до 24 души, а общо 54 души са ранени, съобщават китайските медии, като се позовават на местните власти.

18 превозни средства с общо 49 души, пътуващи в тях, са пропаднали при срутването. Няма опасност за живота на хората, които са хоспитализирани.

Снимки и видеа, публикувани в социалните мрежи, показват дим и пламъци, които се издигат от дълбокия ров, в който са паднали автомобилите.

#BREAKING #China A part of the highway collapsed in a Chinese province, there were fatalities



