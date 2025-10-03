dalivali.bg
Лошото време затваря част от гръцките училища на 3 октомври

Очакват се проливни дъждове

Снимка: Ладислав Цветков

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  00:00 ч. 03.10.2025 г.

Училищата на гръцките Родос и Закинтос ще останат затворени в петък като предпазна мярка заради силен фронт с лошо време, който засяга голяма част от страната.

Община Родос обяви, че е взела превантивното решение да прекрати занятията след извънредни данни на Гръцката метеорологична служба, предупреждаващи за рязко влошаване на времето в района на Додеканезите от ранните сутрешни часове.

В Закинтос местните власти също наредиха затваряне на училищата и призоваха жителите да ограничат придвижването си само до най-належащото, съобщава БГНЕС.

Междувременно в Атина всички училища ще бъдат затворени по повод празника на св. Дионисий Ареопагит, покровител на града.

