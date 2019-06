Четирима души загинаха при порой в Трабзон, Северна Турция, съобщава БТА, позовавайки се на местните медии.

At least 4 die in #flood in #Turkey’s Black Sea



Rescue efforts underway to find missing people in northern province of #Trabzonhttps://t.co/PFHSukk5zq pic.twitter.com/04EdRYDngR