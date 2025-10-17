Ливански съдия разпореди освобождаването под гаранция на Ханибал Кадафи, син на дългогодишния либийски лидер Муамар Кадафи, след почти десетилетие предварително задържане в Ливан, съобщава БТА.

След разпит на Кадафи съдията разпореди освобождаването му „с гаранция от 11 милиона долара и му наложи забрана да пътува“, обяви представител на съда, пожелал да остане анонимен.

Ливанските власти арестуваха Кадафи през 2015 г. и го обвиниха, че е укривал информация за изчезването на ливанския шиитски духовник Муса Садр почти четири десетилетия по-рано.

