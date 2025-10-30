dalivali.bg
Литва отново затвори летището във Вилнюс заради балони, идващи от Беларус

Властите в Литва твърдят, че балоните са изпращани с цел транспортиране на контрабандни цигари

Снимка: Ройтерс

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  23:08 ч. 30.10.2025 г.

Летището в литовската столица Вилнюс тази вечер отново бе временно затворено - за шести път този месец, заради метеорологични балони, идващи от Беларус, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА. 

Властите в Литва твърдят, че балоните са изпращани с цел транспортиране на контрабандни цигари, но също така обвиняват Беларус, че не е спрял тази практика.

Снимка: Reuters



"По предварителна информация решението за ограничаване на въздушното пространство е взето поради балон или балони, идващи в посока към летището", заявиха летищните власти във Вилнюс. 

Литва затваря границата си с Беларус (ВИДЕО)

В отговор Литва затвори граничните си пунктове с Беларус до края на ноември и заплаши, че ще започне да сваля балоните. 

Президентът на Беларус Александър Лукашенко каза преди дни, че затварянето на границата с Литва е "абсурдно" и на свой ред обвини Запада, че води хибридна война срещу Беларус и Русия, която слага началото на нова ера на разделение.

