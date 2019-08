Лидерът на шотландските консерватори Рут Дейвидсън подаде оставка днес, като се позова на действията на британския премиер Борис Джонсън за спиране на работата на парламента, информира АФП.

It has been the privilege of my life to serve as @ScotTories leader. This morning I wrote to the Scottish party chairman to tender my resignation. pic.twitter.com/CJ9EjW2RqN