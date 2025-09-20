Летищата в Берлин и Брюксел страдат днес от последствията от кибератака, предаде ДПА. 

Според съобщението на сайта на летище Брюксел компютърната система на доставчик на услуги за регистрация на пътници е била атакувана снощи. Очакват се значителни нарушения в работата на летището, предупреждава се и за закъснения и отмeняния на полети.

В момента на летището, обслужващо белгийската столица, регистрацията на пътници се извършва само ръчно, докато доставчикът на услугата се опитва да отстрани проблема.

НА ЖИВО: Да изчистим България заедно

Пътниците трябва да проверяват статуса на полета си преди отпътуване и да предвидят достатъчно време за престой на летището, уточни от своя страна доставчикът, цитиран от БГНЕС. 

Германското летище Берлин-Бранденбург също обяви, че доставчик на услуги за обслужване на пътниците е бил атакуван снощи. От летището добавиха, че впоследствие са прекъснали връзките със системите, и предупредиха пътниците да очакват по-бавна регистрация и качване в самолетите, а също и възможни закъснения.

"Самото летище не беше мишена на кибератаката и беше само косвено засегнато", посочиха от аерогарата. Оттам допълниха, че същият доставчик е използван от много летища в Европа, които също са засегнати.

Лондонското летище Хийтроу също съобщи на сайта си за възможни закъснения на полети, тъй като външен доставчик на услуги за регистрация, използван от няколко авиокомпании, в момента отстранява "технически проблем".

Засега не е ясно кои други аерогари са засегнати.

Тези във Франкфурт и Хамбург в Германия съобщиха, че при тях няма проблеми и че работят нормално.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK