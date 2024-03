Легионът „Свобода на Русия“ и „Сибирският батальон“, паравоенни организации, са нахлули през границата на Русия, предава Би Би Си.

Съобщава се за боеве в Белгород и Курск. Руски политик в изгнание твърди, че едно село в района на Белгород сега се контролира от "освободителните сили".

„Нашите военни правят всичко необходимо, системите за противовъздушна отбрана работят. Разбира се, терористичната дейност продължава, опитите за удари по цивилни цели и така нататък от страна на режима в Киев“, обясни говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс.

Украинската армия отрече да има участие в нападението във вътрешността на Русия.

„Паравоенните групи са независими организации, състоящи се от руски граждани и действат в родината си“, каза Андрий Юсов, говорител на военното разузнаване на Украйна.

