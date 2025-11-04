Бившият капитан на националния отбор получи титлата "сър" лично от крал Чарлз Трети в замъка Уиндзор.
Званието му се връчва за дългогодишната му отдаденост към спорта и благотворителните каузи. 50-годишният Бекъм се определя като "страстен роялист", а с Чарлз имат и общ интерес към градинарството.
На церемонията той беше облечен с костюм на съпругата си Виктория, която след музикалната си кариера стана дизайнер.
