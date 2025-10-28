Русия няма намерение да напада нито една държава – членка на НАТО или на ЕС, и е готова да формализира това чрез споразумение за гаранции за сигурност.

Това заяви руският външен министър Сергей Лавров, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

„Между другото, нееднократно сме заявявали, че нямаме никакви намерения да атакуваме която и да е от настоящите страни членки на НАТО или Европейския съюз“, каза Лавров по време на Третата международна конференция за евразийска сигурност в Минск.

„Готови сме да утвърдим тази позиция в бъдещите гаранции за сигурност за тази част на Евразия“, добави той.

Според него лидерите на ЕС избягват обсъждането на подобни бъдещи гаранции, основани на напълно колективен принцип, като „с гордост заявяват, че след украинската криза гаранциите за сигурност трябва да съществуват не с участието на Русия, а срещу Русия“. „Това е пример за начина им на мислене“, подчерта руският външен министър.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK