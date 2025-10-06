Лъвицата, отглеждана като домашен любимец от популярен инфлуенсър, нападна жена и дете в Тайланд. Това съобщава Индипендънт, позовавайки се на местните източници.

Лъвицата е собственост на 32-годишния инфлуенсър Париня Паркпум. Инцидентът е станал в събота вечерта в град Канчанабури, на около 120 км от Банкок.

Животното се е откопчало от въжето, с което е било вързано за стълб в двора на дома на Паркпум.

Според Bangkok Post лъвицата е на около една година. Нападението е било пресечено благодарение на съседите, които са чули писъците и са се притекли на помощ. Пострадалото момче е с тежка рана на дясното бедро от ухапването.

Снимка: Facebook

След инцидента властите са изпратили горски служители, които са упоили лъвицата и са я откарали в център за грижа за дивите животни.

Министерството на околната среда е наредило да започнат наказателна процедура срещу Париня.

Според генералния директор на Департамента по националните паркове, дивата природа и опазването на растителността, инфлуенсърът е нарушила член 15 от Закона за защита на дивата природа, който забранява пускането или изоставянето на диви животни под човешка грижа - включително защитените видове.

Санкциите при такова нарушение включват до 6 месеца затвор, глоба до 1200 евро или и двете.

В социалните мрежи се появиха кадри, публикувани от самия Париня, на които се вижда как служителите упояват лъвицата, преди да я изведат от дома ѝ.

