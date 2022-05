Патрон - Джак Ръсел териерът, който открива мини в Украйна, получи медал от президента Володимир Зеленски на церемония в Киев.

Кучето, което е на 2 години и половина, досега е помогнало на миночистачите да открият повече от 200 устройства, пише Би Би Си.

Патрон се превърна в нещо като национален герой - символ на съпротивата на Украйна срещу Русия.

"Искам да наградя тези украински герои, които разчистват земята ни от мини. И заедно с нашите герои - един прекрасен малък сапьор Патрон, който помага не само да се неутрализират взривни устройства, но и да се научат нашите деца на правилата за безопасност в районите, където има минна заплаха", заяви президентът Зеленски по време на конференция, която се състоя в неделя.

По време на нея се състоя и церемонията по награждаването на Патрон.

Ukraine president @ZelenskyyUa decorated the army service dog Patron in the presence of Canada’s leader @JustinTrudeau pic.twitter.com/oMflbUFuCW

На конференцията присъстваше и канадският премиер Джъстин Трюдо, който беше на посещение в страната. Той заяви, че Канада ще изпрати още оръжия на Украйна.

Патрон се превърна в символ на украинския патриотизъм и редовно се появява във видеоклипове в официалните украински социални медийни канали.

Congrats Patron! President Zelensky presented Ukraine's famous mine sniffing dog Patron and his owner with a medal on Sunday to recognize their dedicated service since Russia's invasion. The Jack Russell terrier has been credited with detecting more than 200 explosives. pic.twitter.com/x5SeAe84Ph