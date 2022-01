Протестиращи в най-големия град в Казахстан, Алмати, обкръжиха две болници в града и не пропускат преминаването на пациенти и медицински персонал, предадоха местни медии.

1/ #Kazakhstan #Kazakhstan #KazakhstanProtests #Kazachstan #KazakhstanProtest #Kazakh



The network publishes footage, shot, presumably, at the hospital in Almaty, where the rioters came. pic.twitter.com/Pow22Z46Ju