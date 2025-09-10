Кремъл отказа да коментира нарушението на въздушното пространство на Полша с дронове.

„Предпочитаме да не коментираме, това не е в нашата компетенция, това е прерогатив на министерството на отбраната“, заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков.

Дрон порази жилищна сграда в Източна Полша, стана ясно по-рано днес.

Страната каза, че е свалила дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство по време на широкомащабната руска атака в Западна Украйна снощи. Тя нарече навлизането на дроновете „акт на агресия“.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK