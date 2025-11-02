Кражбата на бижута от Лувъра миналия месец е дело на дребни престъпници, а не на професионалисти от организираната престъпност, заяви прокурорът на Париж.

„Това не е обикновена престъпност... но е вид престъпност, която обикновено не свързваме с висшите ешелони на организираната престъпност“, заяви Лоре Бекуа пред радио Franceinfo.

Тя заяви, че четиримата души, арестувани и обвинени досега за кражбата, която шокира Франция и света, са „явно местни хора“, живеещи в Сена-Сен-Дени - беден район на север от Париж.

Припомняме, че на 19 октомври от най-посещавания музей във френската столица бяха откраднати бижута на стойност 88 млн. евро.

В неделното интервю за радио Franceinfo Бекуау заяви, че четиримата арестувани - трима мъже и една жена - „всички живеят повече или по-малко в Сена-Сен-Дени“.

Тя допълва, че двама от заподозрените мъже са били известни на полицията, тъй като и двамата са имали множество присъди за кражби.

В събота 38-годишна жена беше обвинена в съучастие в организирана кражба и престъпна конспирация с цел извършване на престъпление.

Отделно от това 37-годишен мъж беше обвинен в кражба и престъпна конспирация.

Заподозрените, чиито имена не са оповестени публично, отричат всякаква връзка с престъплението.

Двама мъже, които бяха арестувани по-рано, вече са обвинени в кражба и престъпна конспирация, след като властите заявиха, че са „частично признали” участието си в обира.

Разследващите смятат, че кражбата е извършена от четирима мъже, като единият от тях все още е на свобода.

Трима други души, задържани по-рано тази седмица, са освободени без да им бъдат повдигнати обвинения.

В деня на обира заподозрените пристигнали в 09:30 местно време (07:30 GMT), точно след като музеят отворил врати за посетители, разказа г-жа Бекуа пред репортери миналата седмица.

Заподозрените пристигнали с откраднат механичен подемник, монтиран на автомобил, за да получат достъп до Galerie d'Apollon (Галерията на Аполон) през балкон в близост до река Сена. Мъжете са използвали дисков резак, за да разбият витрините, в които са били изложени бижутата.

Прокурорите заявиха, че крадците са били вътре в продължение на четири минути и са избягали с два скутера, които са ги чакали отвън в 09:38, преди да се прехвърлят в коли.

Един от откраднатите предмети – корона – е бил изпуснат по време на бягството. Останалите седем бижута не са били намерени.

Опасенията са, че те вече са изнесени в чужбина, въпреки че прокурорът, отговарящ за случая, заяви, че все още има надежда, че те могат да бъдат възстановени в непокътнат вид.

След инцидента мерките за сигурност около културните институции във Франция бяха затегнати.

След обира Лувърът прехвърли някои от най-ценните си бижута в Банката на Франция.

