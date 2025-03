Крал Чарлз стана първият монарх в британската история, който записва свой собствен подкаст. Той е записан в Бъкингамския дворец в кабинета на краля, а тематиката е музикална.

Видеото представлява своеобразен плейлист и предлага ексклузивен поглед върху връзката на Крал Чарлз III с музиката от цялата Британска общност – включително изпълнители, вариращи от певци от 30-те години до афробийт звезди, както и диско диви и реге икони.

76-годишният Чарлз лично е подбрал песни от цялата Британска общност.

Кралят разказва за любовта си към музиката във видеопослание, записано в кабинета на Негово Величество в Бъкингамския дворец: „През целия ми живот музиката е означавала много за мен. Знам, че това е така и за много други хора.

Снимка: Reuters

Във видеоклипа се вижда как Чарлз седи на голямо дървено бюро, украсено със сребърни прибори, дрънкулки и надпис „On Air“, като камерата проблясва и на кралската гвардия, която свири изпълнение на "Could You Be Loved" на Bob Marley and The Wailers на преддверието на двореца.

Той завършва посланието си с: "И така, това е, което особено исках да споделя с вас - песни, които са ми донесли радост.

Снимка: Reuters