Прилича на град от научнофантастичен филм - космически капсули, летящи дракони и плаващи скали. Но това е родното място на исляма - Саудитска Арабия, която иска да превърне столицата си в един от "най-благоприятните за живеене градове на Земята". Кралството изгражда нов център в Рияд. Проектът, наречен New Murabba, цели да разшири столицата с около 19 кв. км, за да побере стотици хиляди жители, пише Си Ен Ен.

В сърцето на проекта е Mukaab - куб с височина 400 м, широчина 400 м и дължина 400 м, който е достатъчно голям, за да побере 20 сгради като "Емпайър Стейт Билдинг". Той предлага „завладяващо преживяване“ с пейзажи, променящи се от космическо пространство до зелени изгледи. Проектът трябва да бъде завършен през 2030 г.

The future is here: Introducing #NewMurabba, the world’s largest modern downtown – and the new horizon for Riyadh.



Learn More:https://t.co/5R4DqQdPyS pic.twitter.com/ZXyeZBdS51