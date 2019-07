Товарният космически кораб "Драгън" на компанията "Спейс Екс" успешно се скачи днес с Международната космическа станция (МКС), заяви американската космическа агенция НАСА, цитирана от ДПА.

Корабът носи 2200 килограма провизии, включително храна и материал за около 250 научни опита. Той беше изстрелян с ракета "Фалкън 9" в четвъртък от американската военновъздушна база "Кейп Канаверал".

Capture confirmed! Dragon now attached to the @Space_Station robotic arm pic.twitter.com/dp7CiC3yN6