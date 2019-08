Първи коментари след вчерашното решение на Европейския съюз да издигне кандидатурата на Кристалина Георгиева за ръководител на Международния валутен фонд (МВФ) са, че продължилите 12 часа дискусии са доказателство за разделението между 28-те страни от ЕС.

Георгиева, която досега заемаше поста главен изпълнителен директор на Световната банка, използва "Туитър", за да благодари за номинацията:

It is an honor to be nominated as a candidate for the role of Managing Director of the #IMF. After consulting with the Chief Ethics Officer, I have requested administrative leave and will relinquish my responsibilities as @WorldBank CEO for the nomination period.