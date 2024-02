Германският канцлер Олаф Шолц се срещна със своя двойник по време на посещението си в Съединените щати.

Всъщност става дума за сенатора демократ Крис Кунс, който много прилича на Шолц.

Двамата се срещнаха във Вашингтон в четвъртък и след това си направиха селфи заедно. Сенатор Кунс го публикува онлайн с шеговития въпрос: „Кой кой е?“.

Германският канцлер също сподели снимката в социалната мрежа X (бившия Туитър). „Страхотно е да видя отново моя двойник – Крис Кунс!“, написа той.

Great to see my Doppelgänger again - @ChrisCoons! pic.twitter.com/cqugFkyvG4