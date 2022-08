Кметът на населената с български изселници община Авджълар в Истанбул Туран Ханчерли се представи успешно в международния маратон за преплуване на Босфора, който свързва Европа и Азия.

Въпреки че е с ампутирани ръце, той преплува Босфора през 6,5-метровия паркур за втори път.

“Много съм доволен и щастлив, че за втори път участвам в това състезание, което е много важно, тъй като заедно с хиляди хора преплувахме Босфора от анадолския бряг към европейския. При това преплуване има и трудности, като течението, вятърът, но всичко приключи успешно. Благодаря на всички участници", заяви Ханчерли след награждаването.

And congratulations also to Mr. Turan Hançerli, the Mayor of #Avcilar in the #Istanbul district. He completed the 6Km 33rd #Bosphorous Cross-Continental Swimming Race from Asia to Europe today. As you can see, an incredible achievement & a great example to us all. @TOC_Olympic https://t.co/ojvNBDva6v pic.twitter.com/DPQ44kSXPj