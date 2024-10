Киев разследва смъртта на украинска журналистка, починала в руски плен. Тя е известна с репортажите си от първо лице за живота под руска окупация в началото на инвазията на Русия в Украйна, предаде Ройтерс.

27-годишната Виктория Рощина изчезна през август 2023 г., след като се отправи на репортерско пътуване в окупираната Източна Украйна, а през април миналата година Русия призна, че тя е била задържана.

Късно в четвъртък украинският омбудсман по правата на човека Дмитрий Любинец потвърди в социалните медии смъртта ѝ и осъди задържането ѝ като незаконно.

Говорителят на украинското военно разузнаване Андрий Юсов заяви пред обществената телевизия „Суспилне“, че Рощина е била в списъка на затворниците, които да бъдат разменени, и че „всичко необходимо е направено“ за размяната.

По думите му журналистката е трябвало да бъде прехвърлена в Москва от южния град Таганрог.

Кампанията „Репортери без граници“ съобщи, че Рощина е починала на 19 септември, като се позова на писмо, което семейството ѝ е получило в четвъртък от руското министерство на отбраната.

Украинската главна прокуратура заяви, че е актуализирала разследването си за военно престъпление във връзка с изчезването на журналистката и е включила в него убийство.

Русия не е коментирала публично смъртта ѝ на Виктория Рощина.

„Какво са направили с нея? Какво можеше да се направи на едно младо момиче, за да умре?“, пише в X активистката Александра Матвийчук, носителка на Нобелова награда за мир за 2022 г.

Today, I learned the terrible news. Our colleague, journalist Victoria Roshchyna, died in Russian captivity.



I have a question. What did they do with her? What could have been done to a young girl to make her die? I call on all journalistic organizations from different… pic.twitter.com/NxpNE4U4HD