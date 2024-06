Съпругата на британския принц Уилям - Кейт Мидълтън, се извини с писмо до ирландската гвардия — пехотен гвардейски полк на британската армия. Тя изразява своето съжаление, че ще пропусне последната репетиция за Trooping the Color - церемониално събитие, което се провежда всяка година и отбелязва официалния рожден ден на британския монарх.

Британските медии коментират, че с писмото си Кейт Мидълтън нарушава мълчанието си, установено през последните месеци. 42-годишната херцогиня на Кеймбридж се оттегли от публичните си изяви поради раково заболяване.

„Исках да ви пиша и да ви уведомя колко съм горда от целия полк. Оценявам всички, които имат участие тази година - тренирахте месеци наред и отделихте много часове, за да гарантирате, че униформите и движенията ви ще бъдат безупречни“, пише Кейт.

Тя допълва, че за нея ролята ѝ на полковник в ирландската гвардия е „чест“ и се надява да може отново да представлява полка „много скоро“.

„Моля, предайте моите извинения на целия полк. Надявам се, че ще мога да ви представлявам всички още веднъж много скоро“, казва Кейт.

The Irish Guards were deeply touched to receive a letter from our Colonel, Her Royal Highness, The Princess of Wales this morning.



We continue to wish Her Royal Highness well in her recovery and send Her our very best wishes.



Quis Separabit@KensingtonRoyal @ArmyInLondon pic.twitter.com/y95rbmaeOS