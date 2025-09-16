Отвличането на жени с цел принудително омъжване вече се наказва с лишаване от свобода в Казахстан. Това се посочва в закон, който влезе в сила днес в тази консервативна централноазиатска страна, където явлението продължава да съществува въпреки напредъка в защитата на правата на жените.

Според новия член от закона, наказанието варира от глоба до десет години лишаване от свобода, съобщи казахстанската полиция.

Според същия източник „тези промени трябва да предотвратят принудителните бракове и да защитят уязвимите групи граждани, по-специално жените и тийнейджърите.

Няма надеждни статистически данни за цялата страна, но през пролетта един депутат заяви, че полицията е получила 214 жалби през последните три години, предаде АФП.

Трудността да се количествено измери явлението, която съществува и в съседна Киргизстан, се обяснява по-специално с липсата на отделен член в Наказателния кодекс и с редовното оттегляне на обвиненията.

Освен това тези случаи могат да се пазят в тайна от семействата, които предпочитат да мълчат от съображения за чест или да постигнат приятелско споразумение с семейството на похитителя.

Новите изменения правят всяко споразумение невъзможно, тъй като „извършителят на деянието остава отговорен пред закона, дори ако отвлеченото лице е освободено доброволно“, припомня полицията.

Темата за защитата на правата на жените в Казахстан беше широко отразявана в медиите през 2023 г. след убийството на жена от съпруга й, бивш министър, случай, който шокира казахстанското общество и накара президента Касим-Жомарт Токаев да реагира.

„Някои се крият зад така наречените традиции и се опитват да наложат практиката на отвличането на съпруги. Този явен обскурантизъм не може да бъде оправдан“, осъди президентът Токаев.

