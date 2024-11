Световното първенство по шах (Chess World Championship)е изключително и уникално събитие. Първото му издание е проведено преди 138 години, но за това време само 17 играчи са станали световен шампион.

„Шахът изисква пълна концентрация“, отбеляза веднъж Боби Фишер, единственият американец, който някога е държал титлата, и само онези, които са способни да поддържат този фокус седмици наред, могат да постигнат най-голямата награда в спорта.

„Това е нашият Олимп“, казва Вишванатан „Виши“ Ананд, петкратен световен шампион по шах, пред CNN Sport.

„Прекарваш много време в опити да постигнеш нещо, към което се стремиш, за което мечтаеш, откакто си научил играта. Това е като изкачване на връх Еверест или пресичане на Амазонка“, добави той.

В понеделник е началото на изтощителния турнир. Един срещу друг се изправят действащият шампион Дин Лирен, първият световен шампион от Китай, и претендентът от Индия Гукеш Доммараджу.

„Отслабваш по време на турнир по шах с голяма интензивност. Натискът е абсолютно огромен“, каза Малкълм Пейн, шахматен кореспондент на английския вестник The Daily Telegraph, пред CNN Sport.

„През повечето време всичко се свежда до изтощение. Играчите са много добре подбрани, много подготвени. Много е трудно да се получи предимство, но рано или късно някой се изморява и това може да го накара да сгреши.”, допълва той.

Дори сега, след като турнирът е лишен от Магнус Карлсен – най-добрият играч в света, който за втори път отказва да участва в световното първенство – и нарастващата популярност на по-кратките бързи и блиц формати на играта, да станеш световен шампион по шах е огромно признание.

Дълга история на епични световни първенства и съперничества предшества сблъсъкът между Дин и Гукеш.

Сред най-известните срещи е тази на Гари Каспаров и Анатолий Карпов, които играят в продължение на пет месеца в 48 партии на шах на турнира през 1984 г., докато се стремят да постигнат шестте победи, които ще ги коронясват като световен шампион.

Карпов взима привидно неопровержима преднина от 5-0 в началото, но Каспаров си проправи път обратно, печелейки 32-ата, 47-ата и 48-ата игра, за да направи 5-3. Той все още изостава, но има цялата инерция.

Карпов, междувременно, беше свалил около 10 килограма по време на шампионата, докато се бори да запази преднината си. В крайна сметка и противоречиво, мачът е прекратен, за да се запази здравето на играчите.

Сега турнирът е сведен само до седмици, а не месеци, но с развитието на спорта напрежението върху играчите не е по-малко.

Дин Лирен и Гукеш Доммараджу играят 14 партии. Лирен успя да спечели първата и то с черни фигури.

Ding Liren dodges the one trap and Gukesh resigns Game 1 of the 2024 FIDE World Championship! Match on!#DingGukesh pic.twitter.com/DaVzYy22pP