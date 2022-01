Стотици канадски шофьори организираха снощи шествие с камиони към Отава в знак на протест срещу изискването за ваксинация за пресичане на границата със САЩ, предаде Франс прес.

Участниците в наречения от самите тях "Конвой на свободата", който привлича все повече внимание през последните дни, пътуват към канадската столица от най-отдалечените провинции на страната като Британска Колумбия и тихоокеанското крайбрежие. Сборният пункт за протестиращите е Парламентарният хълм в центъра на Отава.

От средата на януари Канада и САЩ наложиха изискване за ваксинация срещу COVID-19 за шофьори на камиони, пресичащи границата между двете страни. Някои шофьори осъдиха въвеждането на изискването. Основателят на "Тесла" и "Спейс екс" Илон Мъск в четвъртък публикува съобщение в "Туитър" в подкрепа на канадските шофьори на камиони.

????This really does deserve a WOW!! Look what's happening in Europe. #europeanfreedomconvoy https://t.co/1vyOArBgIK — Annette J — Fringe Canadian (@annettejals) January 28, 2022

"Тези протести са национални по обхват. Те са с огромни мащаби. За съжаление, имат поляризиращ характер", каза вчера началникът на полицията в Отава Питър Слоули. Той не можа да каже какъв ще бъде вероятният брой на камионите или протестиращите, но предупреди за "големи проблеми за безопасността на движението" в столицата и помоли хората да избягват да излизат по улиците.

Слоули каза, че организаторите на протеста са заявили на полицията, че той ще бъде мирен, но предупреди, че някои хора може да се присъединят към него с цел "подбуждане на омраза и насилие". Политици във федералната столица също могат да станат мишени, каза още началникът на полицията.

Някои бизнеси вече са затворили врати за уикенда, съобщиха местни медии, които излъчиха кадри от пристигането на първите камиони близо до парламента.

Canada has had just about enough of the Trudeau-led authoritarian lunacy. https://t.co/08zszL9VhK — Dave Rubin (@RubinReport) January 27, 2022

Премиерът Джъстин Трюдо, който в момента е в изолация след контакт с болен от COVID-19, в сряда защити изискването за ваксинация и отбеляза, че 90 процента от шофьорите вече са ваксинирани. Той нарече шофьорите, запътили се към столицата, "малко маргинално малцинство", чиито "неприемливи възгледи" не отразяват тези на мнозинството канадци.

Лидерът на консервативната опозиция Ерин О'Тул каза в четвъртък, че ще се срещне с някои от шофьорите на камиони.

Някои членове на крайнодесни групи отправиха заплахи в социалните медии и призоваха демонстраторите да последват примера на атаката срещу Капитолия в САЩ от 6 януари.

How HYPED are you right now?#TruckersForFreedom2022 https://t.co/kp0cBBUSV3 — WorldWideNews24 (XII) (@News24Wide) January 29, 2022

Канадската полиция се опасява, че мобилизацията на шофьорите на камиони ще продължи и след уикенда.

От Канадския съюз на превозвачите, голяма организация в транспортната индустрия, съобщиха че повечето шофьори на камиони са ваксинирани и изразиха категорично неодобрение за протеста в Отава.