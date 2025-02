Вандал, който е запалил паркирана кола, е заснет как пали и себе си. Обзет от паника, той се опитва да потуши пламъците.

Кадри показват как мъжът, държащ запалка и туба, се приближава до превозно средство в ранните часове на петък сутринта.

Облечен с качулка и ръкавици, неидентифицираният мъж изглежда излива течност от бидон върху задното стъкло на спрял автомобил.

Когато алармата се включва, мъжът невъзмутимо посяга към запалка. В рамките на секунди автомобилът избухва в пламъци.

Мъжът не успява да се премести достатъчни бързи и дрехите му също се запалват. След това той започва да бяга, опитвайки се да потуши пламъците по дрехите си.

В паниката забравя превозното си средство, приличащо на колело или мотопед, приличащо на колело или мотопед. След малко се връща и потегля с него.

Инцидентът е станал в Лондон в района на Уолтъмстоу. Полицията и лондонската пожарна служба са потърсени за коментар по случая, пише британското издание на „Сън“.

Man sets someone's car on fire with a jerry can and lighter, almost setting himself on fire in the process (Walthamstow) pic.twitter.com/a2oQa53Fwz