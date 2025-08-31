Милицията на подкрепяните от Иран йеменски хути нахлу днес в офисите на две агенции на ООН в столицата Сана и арестува част от служителите, съобщиха ДПА и БТА.

Въоръжени мъже, свързани с хутите, са влезли в офисите на Световната продоволствена програма и на УНИЦЕФ в контролирания от бунтовниците град.

Те са арестували общо около 10 служители на двете агенции и са ги отвели на неизвестно място.

Мотивът за отвличанията все още не е ясен. Засега няма коментар от страна на хутите или на ООН.

Преди ден бе съобщено, че премиерът и няколко министри от правителството на хутите, което не е признато от международната общност, са били убити при израелски въздушен удар в Сана.

Хутите и преди са отвличали служители на ООН, обвинявайки ги в шпионаж за САЩ.

Според информация на ООН към март 23 тази година хуманитарни работници все още са в ареста. Някои от тях са задържани повече от три години.

От 2014 г. в Йемен се води битка за власт между правителствените сили, подкрепяни от коалиция, водена от Саудитска Арабия, и бунтовниците хути, подкрепяни от Иран.

