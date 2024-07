Японски гражданин е загинал, докато се е сражавал за Русия срещу Украйна, съобщават японските медии, позовавайки се на информация на правителството.

Националната радиотелевизионна компания NHK идентифицира мъжа като 29-годишен бивш войник, който е напуснал Япония през ноември 2023 година и е бил убит при взрив в източната част на украинския град Донецк на 3 юни тази година.

Руските власти са информирали японското посолство в Русия на 5 юни, а дипломатите са потвърдили смъртта на 15 юли.

На редовен брифинг правителственият говорител Йошимаса Хаяши заяви, че официалните власти не знаят за други смъртни случаи на японски граждани, сражаващи се за Русия.

Tokyo announces death of Japanese man in Russian military: Chief Cabinet Secretary Yoshimasa Hayashi has urged Japanese people again to refrain from traveling to Ukraine and Russian regions bordering Ukraine. https://t.co/ZZQ2rEx4yC pic.twitter.com/Pfkvidbdb4