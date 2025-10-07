Австрийското вътрешно министерство планира да отнеме гражданството на укриващия се бивш директор в Wirecard Ян Марсалек, предаде австрийската агенция АПА.

Агенцията разполага с данни, че вече е започнала проверка на възможностите.

Според австрийски медии Марсалек се укрива в Русия и работи за разузнавателните служби там, като освен това притежава руски паспорт.

Публикувани са също снимки, на които той е облечен във военна униформа със символа Z на нея.

Причина за отнемане на австрийското му гражданство може да бъде това, че вреди на интересите или имиджа на страната чрез работа в полза на чужда държава или чрез шпионаж. Военната служба в редиците на чужда армия или военна служба в редиците на чуждестранни организирани, въоръжени групи могат да доведат до отнемане на гражданството. То се губи автоматично и при придобиване на чуждо гражданство без разрешение.

Ян Марсалек е издирван в Германия след срива на компанията му, която се оказа в центъра на схема, чрез която бяха откраднати близо 2 милиарда долара. Тогава Марсалек предприема бягство с частен самолет, който каца в Минск. Смята се, че оттам е отведен от руското външно разузнаване в Москва.

В Лондон пък тече процес срещу група от шестима българи – Орлин Русев, Бисер Джамбазов, Катрин Иванова, Ваня Габерова, Тихомир Иванчев и Иван Стоянов, за които се смята, че са били ръководени от Марсалек.

Има съмнения, че шпионската група е следила живеещия по това време във Виена български журналист Христо Грозев. Има информация, че Грозев дори е бил ограбен от хората, които са го шпионирали. Също, че Марсалек и шефът на българската банда в Лондон – Орлин Русев, дори са обсъждали идеи за отвличане или убийство на журналиста.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK