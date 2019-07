Извънредно положение е обявено във Вашингтон заради тежки наводнения, причинени от поройни дъждове.



Редица пътища са затворени. Спасителни служби бяха изпратени на помощ на шофьори, заскъсали с колите си.

Метрото също беше наводнено, което затрудни пътуващите в час пик. Валежите, които само за час надминаха рекорда за деня, предизвикаха дори теч в Белия дом.

#Update: Just in - i am getting reports the rooftop leak of the #Metro in Virginia square in Washington #DC, is linked to a flood above of heavy rain fall what is leaking into the subway. #US Video Credit: @b_radzinsky pic.twitter.com/6aWoqHOL0i