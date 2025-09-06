В един от най-важните дни за България – 6 септември, когато отбелязваме Съединението на Княжество България с Източна Румелия, ще ви зарадваме с ексклузивно излъчване.

bTV ще предава на живо финала на Откритото първенство на САЩ при юношите.

За титлата един срещу друг на корта в Ню Йорк ще застанат двама българи – Иван Иванов и Александър Василев.

Мачът ще започне в 18 ч. българско време на корт 12 и ще може да го гледате в праймтайма на bTV. Студиото ни пък е с начален час 17:30 ч., отново по bTV.

Развитието на мача може да следите и пряко на сайта ни btvsport.bg.

До момента на турнир от Големия шлем не е имало изцяло български финал. Предвид разликата във възрастта – Иван Иванов е на 16 г., а Александър Василев е на 18 г, двамата не са се срещали и на официални мачове при юношите до момента.

Не пропускайте финала при юношите на Откритото първенство на САЩ между Иван Иванов и Александър Василев пряко ексклузивно по bTV от 17:30 ч. днес, 6 септември!

