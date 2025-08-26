Проливни дъждове заляха североизточните китайски провинции Ляонин и Дзилин през последните три дни, предизвиквайки извънредни предупреждения и евакуации, както и широко разпространени смущения в трафика.

Град Дандун в провинция Ляонин издаде извънредно предупреждение от ниво IV за проливни дъждове в понеделник и евакуира жители от ниско разположени райони, след като нощни валежи наводниха градските улици и повредиха пътища и мостове в селските райони.

В град Далян, също в провинцията, спешни екипи за отводняване се притекоха на помощ за ремонт и почистване на наводнени пътища, след като силни валежи удариха града от неделя до понеделник. Движението бе нарушено в някои части на града, но бе възстановено в понеделник след приключване на почистващите дейности.

Проливни дъждове засегнаха и градовете Тунхуа и Линцзян в провинция Дзилин от събота до понеделник. В отговор местните власти предприеха превантивни мерки, включително отваряне на язовирни шлюзове, евакуация на хора от рискови зони и инспектиране на места, податливи на планински порои и наводнения, за да гарантират безопасността на населението.

Според метеорологичните прогнози, части от трите провинции ще изпитат обилни или проливни дъждове през следващите дни, като в някои райони се очакват истински порои.

Системата за реагиране при извънредни ситуации в Китай има четири нива, като ниво I е най-сериозното.

