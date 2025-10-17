Трима души загинаха при мощна експлозия в жилищен блок в Букурещ. Взривът най-вероятно е бил причинен от изтичане на газ.

При експлозията са разрушени апартаменти на първите 5 етажа.

Ранени са още 17 души, двама от които са в болница в тежко състояние.

Трима души загинаха при силна експлозия в жилищен блок в Букурещ (ВИДЕО)

Всички живеещи в блока са евакуирани поради опасност от срутване на сградата.

Спасителите изследват сградата и издирват оцелели с дронове.

Районът се охранява от над 100 полицаи поради риск от нова експлозия на газовата инсталация.

