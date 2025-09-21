Най-малко петима души, включително три деца, бяха убити при удар с израелски дрон в Южен Ливан.
Това заяви ливанското министерство на здравеопазването.
Държавната Национална информационна агенция съобщи, че ударът, близо до Бинт Джбейл, е бил насочен към мотоциклет. Израел често извършва удари в Ливан, заявявайки, че целта е Хизбула, въпреки примирието от ноември, което трябваше да сложи край на повече от година враждебни действия между двете страни.
В публикация в X ливанският премиер Науф Салам осъди ударите като „умишлено престъпление срещу цивилни“.
„Гарантиращите страни на споразумението за примирие трябва да упражнят най-силния натиск върху Израел, за да спре незабавно агресиите си, да се изтегли от окупираните ливански територии и да освободи задържаните“, каза Салам.
Примирието от ноември се наблюдава от комитет, включващ САЩ и Франция, както и Ливан и Израел.
Тази седмица Израел е увеличил броя и честотата на ударите си в Ливан.
На 18 септември израелската армия съобщи, че е поразила складове за оръжие, принадлежащи на Хизбула, в няколко района на южен Ливан.
Пред лицето на силен американски натиск и опасения от разширяване на израелските удари, ливанското правителство се стреми да обезоръжи Хизбула.
Външният министър Юсеф Раджи заяви, че армията ще завърши обезоръжаването на бойците на Хизбула в граничния район в рамките на три месеца.
