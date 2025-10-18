Израел е върнал 15 тела на палестинци, с което броят на репатрираните тела в ивицата Газа от понеделник насам достигна 135. Информацията идва от Министерството на здравеопазването на Газа, контролирано от „Хамас".

Съгласно споразумението за прекратяване на огъня, договорено под егидата на американския президент Доналд Тръмп, за всяко върнато тяло на израелски заложник Израел ще връща телата на 15 загинали жители на Газа.

От влизането в сила на прекратяването на огъня на 10 октомври „Хамас“ е върнала останките на десет заложници: девет израелци и един студент от Непал.

Министерството на здравеопазването на Газа твърди обаче, че някои от телата, върнати в замяна от Израел, носят следи от "малтретиране, побои и оковаване с белезници". Ведомството вече беше отправило подобни обвинения, след като във вторник започнаха първите връщания на тела на палестинци.

„Всички тела, върнати досега, са на бойци от ивицата Газа", заяви израелската армия, цитирана от БТА.