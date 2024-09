Израелските военни казват, че операция „Северни стрели“ ще продължи спрямо оценката на ситуацията и успоредно с битките в Ивицата Газа и други места, предава Ройтерс.

Израелската наземна операция в Южен Ливан започна.

Израелските военни твърдят, че въздушните сили и артилерията подкрепят сухопътните сили с прецизни удари по военни цели в областта.

Военните казват, че операциите са одобрени и проведени в съответствие с решението на политическия ешелон.

In accordance with the decision of the political echelon, a few hours ago, the IDF began limited, localized, and targeted ground raids based on precise intelligence against Hezbollah terrorist targets and infrastructure in southern Lebanon. These targets are located in villages…