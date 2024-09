Израел обяви, че е нанесъл удари срещу хутите в Йемен, предаде Би Би Си.

Израелските отбранителни сили (IDF) заявиха, че са атакували електроцентрали и морско пристанище.

В изявление, публикувано в социалната мрежа X, израелските военни казват, че са атакували „военни цели на терористичния режим на хутите в районите на Рас Иса и Ходейда в Йемен“.

Съобщава се, че операцията е широкомащабна, използвани са десетки самолети на военновъздушните сили, включително изтребители, самолети за зареждане с гориво и разузнавателни самолети.

