Над 1 милиард долара са източени от американски пенсионни фондове, съобщава Fox news. Експерт твърди, че зад измамата стои изкуствен интелект.

ФБР предупреждава, че т.нар. „Фантомен хакер“ действа на три етапа – използва фалшиви банкови служители и държавни представители, за да измами възрастни хора и да източи спестяванията им.

Според агенцията само от 2024 г. насам измамата е донесла загуби за над 1 милиард долара на американците, като основните жертви са пенсионери, които често губят всичките си средства.

Как действа схемата:

Първи етап – фалшива техподдръжка: измамник се свързва с жертвата чрез телефон, имейл или съобщение, и я убеждава да изтегли софтуер за отдалечен достъп. След това кара потърпевшия да отвори банковите си сметки под предлог, че проверява за „неоторизирани транзакции“. Така се избира конкретна сметка, която ще бъде атакувана, а после жертвата се насочва към „отдел за измами“ на своята банка.

Втори етап – банков измамник: жертвата получава обаждане от „служител“ на банката, който твърди, че средствата ѝ са „достъпени от чуждестранен хакер“ и трябва спешно да се прехвърлят в „сигурна сметка“. Потърпевшите са инструктирани да правят многократни преводи – чрез банкови трансфери, пари в брой или криптовалути – в продължение на дни или месеци.

Трети етап – фалшив правителствен служител: накрая може да се обади човек, представящ се за държавен агент, който убеждава жертвата да прехвърли средствата си в „защитена“ сметка на чуждо име.

Експертите предупреждават:

Пийт Николети, директор по киберсигурност в компанията Check Point, заяви, че измамата е „опустошителна“ за възрастните хора. Той подчерта, че семействата трябва да говорят открито с близките си, за да ги предпазят.

Според него престъпниците вече използват изкуствен интелект, за да анализират профили в социалните мрежи и да персонализират атаките

Той даде пример, че ако пенсионер споделя във Facebook, че колекционира автомобили Corvette, измамниците могат да изпратят имейл: „Автомобилът Corvette, който поръчахте преди месец, вече е наличен – за 500 долара може да го получите веднага“. Така жертвата започва да се съмнява дали наистина не е правила подобна поръчка.

Шансовете за възстановяване на парите са минимални. Николети казва, че ако кражбата бъде докладвана веднага, има малък шанс – около 10–15% – средствата да се върнат. Но при забавяне вероятността е почти нулева. „Те просто изчезват“, казва той.

