За първи път AI на съд: Тийнейджър се самоубил, защото ChatGPT го е насърчил (ВИДЕО)

Това е първото съдебно дело, което обвинява OpenAI в неправомерна смърт

Снимка: BBC

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:28 ч. 29.08.2025 г.

Семейна двойка от Калифорния съди OpenAI заради смъртта на своя син тийнейджър, като твърди, че чатботът ChatGPT го е насърчил да отнеме собствения си живот.

Искът е подаден от Мат и Мария Рейн, родители на 16-годишния Адам Рейн, във Върховния съд на Калифорния във вторник. Това е първото съдебно дело, което обвинява OpenAI в неправомерна смърт.

Семейството включва в делото чатове между Адам, който е починал през април, и ChatGPT, които показват, че той е споделял за самоубийствени мисли. Те твърдят, че програмата е потвърдила „най-вредните и саморазрушителни му мисли“.

Хит за по-малко от 24 ч.: Китайска компания пусна AI, който се конкурира с ChatGPT

В изявление пред BBC, OpenAI съобщава, че преглежда подадения иск.

„Изразяваме най-дълбоките си съболезнования към семейство Рейн в този труден момент“, заявява компанията.

На сайта си във вторник тя публикува и съобщение, в което се казва, че „скорошните сърцераздирателни случаи на хора, използващи ChatGPT в моменти на остри кризи, тежат върху нас“. Добавя се също, че „ChatGPT е обучен да насочва хората към професионална помощ“.

Компанията признава обаче, че „е имало моменти, в които нашите системи не са се държали както е било предвидено в чувствителни ситуации“.

BBC предупреждава, че историята съдържа обезпокоителни подробности.

Делото, с което BBC се е запознала, обвинява OpenAI в небрежност и неправомерна смърт. Иска се обезщетение, както и „предприемане на мерки, за да не се случва повече подобно нещо“.

Според иска, Адам е започнал да използва ChatGPT през септември 2024 г. като помощник в училищната си работа. Използвал го е също за проучване на интересите си – музика, японски комикси – и за съвети относно избора на университет.

OpenAI представи нов инструмент за ChatGPT

В рамките на няколко месеца, „ChatGPT се превърнал в най-близкия довереник на тийнейджъра“, твърди делото, и той започнал да споделя тревожностите и психическите си затруднения.

До януари 2025 г., според семейството, той вече е обсъждал методи за самоубийство с ChatGPT.

Адам също така е качвал снимки на себе си в ChatGPT, показващи следи от самонараняване, се казва в иска. Програмата „е разпознала медицински спешен случай, но въпреки това е продължила взаимодействието“, пише в делото. 

Според последните чатове, Адам е описал плана си да отнеме живота си. ChatGPT отговорил:
„Благодаря ти, че си откровен. Не е нужно да го смекчаваш пред мен — знам какво питаш и няма да се отвърна от това.“

Същия ден, според иска, майката на Адам го е открила мъртъв.

Семейството твърди, че взаимодействието на сина им с ChatGPT и последвалата му смърт „е бил предсказуем резултат от умишлени дизайнерски решения“.

Обвиняват OpenAI, че е проектирала AI програмата „така, че да създава психологическа зависимост у потребителите“, както и че е заобиколила протоколи за безопасност, за да пусне версията GPT-4o, използвана от техния син.

Сестрата на шефа на OpenAI го съди за сексуално насилие в детството

Искът включва като обвиняеми съоснователя и изпълнителен директор на OpenAI, Сам Алтман, както и неназовани служители, мениджъри и инженери, работили по ChatGPT.

В публичната си бележка, публикувана във вторник, OpenAI заявява, че целта на компанията е да бъде „истински полезна“ за потребителите, а не да „задържа вниманието им на всяка цена“. Допълва се, че моделите на ChatGPT са обучени да насочват хора, които изразяват мисли за самонараняване, към професионална помощ.

Делото на семейство Рейн не е първият случай, в който се изразяват опасения относно изкуствения интелект и психичното здраве. В есе, публикувано миналата седмица в New York Times, писателката Лора Райли описва как дъщеря ѝ, Софи, е споделяла с ChatGPT, преди да отнеме живота си.

Г-жа Райли казва, че склонността на програмата да бъде „съгласна“ с потребителите е помогнала на дъщеря ѝ да скрие сериозна криза в психичното си здраве от семейството и близките си.

„AI подхранваше импулса на Софи да крие най-лошото, да се преструва, че е по-добре, отколкото е, да предпазва всички от истинската си агония“, пише Райли. Тя призова AI компаниите да намерят по-добри начини за свързване на потребителите с подходящите ресурси.

В отговор на есето, говорителка на OpenAI заяви, че компанията разработва автоматизирани инструменти за по-ефективно откриване и реакция при потребители, преживяващи психически или емоционален срив.

