Един от най-издирваните белгийски международни наркотрафиканти - Осман Ел Балути, е бил арестуван в Дубай, съобщи източник от съдебната система, цитиран от Alarabiya News.

Брюксел ще поиска екстрадирането му.

Ел Балути е обвинен в ръководене на голяма мрежа за контрабанда на наркотици в белгийското пристанище Антверпен - един от основните пътища за наркотици в Европа, и е обект на санкции от страна на САЩ.

„Постигнахме ареста му, сега ще видим дали можем да постигнем екстрадицията му. Има няколко случая, за които Белгия иска екстрадирането му“, заяви белгийският източник пред АФП.

In our story “The CEO of Crime: Ismael El Mayo Zambada” we detailed how the Sinaloa Cartel has tentacles around the world including in Dubai, where El Mayo owns properties. Last week, the Department of the Tresasury sanctioned Othman El Ballouti, an associate of El Mayo in UAE. pic.twitter.com/lEIuDE1Uy6