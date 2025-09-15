Британската полиция, разследваща изчезването на Маделин Маккан -3-годишното момиче, което изчезна в Португалия през 2007 г., заяви, че 49-годишен германец остава заподозрян, но е отказал да бъде разпитан.

Кристиан Брюкнер е живял в португалския регион Алгарве по времето, когато Маккан изчезва, пише Ройтерс.

Очаква се да бъде освободен от затвора в Германия този месец. Той беше посочен за първи път като заподозрян от британската и германската полиция през 2020 г.

Маделин Маккан изчезна на 3 май 2007 г., докато беше на почивка със семейството си в град Прая да Луз в Алгарве, което предизвика трескаво издирване и привлече вниманието на световните медии. Тя никога не беше открита.

Брюкнер остава заподозрян, а полицията е била запозната с предстоящото освобождаване от затвора на 49-годишния мъж.

Той е зад решетките за изнасилване на 72-годишна жена в същия район на Алгарве.

Служителите ще продължат да проследят всички възможни начини на разследване, се добавя в изявлението на британската полиция.

Снимка: Getty Images

Португалската и германската полиция прекараха четири дни през юни в търсене на доказателства, свързани с изчезването на детето в Алгарве.

„Не можем да предоставим допълнителна информация, докато разследването е в ход. Всички въпроси относно условията около освобождаването на заподозрения трябва да бъдат насочени към германските власти“, се добавя в изявлението.

Снимка: БГНЕС

През юни 2020 г. германската полиция заяви, че Маделин Маккан се приема за мъртва и че Брюкнер вероятно е отговорен.

Той отрече всякакво участие и не е обвинен в престъпление, свързано със случая.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK